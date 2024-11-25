Почему китайцы предпочитают зарубежные автомобили, а не свои

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В России автомобили китайских производителей пользуются большим спросом, тогда как сами жители Китая проявляют заметный скепсис к машинам, произведённым в их стране. По словам перекупщика, дело в давних предпочтениях китайцев, которые выбирают зарубежные бренды, а также в медленном росте доверия к местным производителям.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0 Haval Jolion

В десятке самых популярных автомобилей в Китае — всего три местные модели: Wuling Hongguang Mini EV, BYD Song Plus и Haval H6. В 2023 году в стране было продано 23 миллиона машин, но большинство из них принадлежали известным японским и немецким брендам, таким как Honda, Nissan, Toyota и Volkswagen.

Скепсис китайцев к собственному автопрому объясняется тем, что местные производители начали выпускать автомобили высокого качества сравнительно недавно. Из-за этого в мегаполисах встретить китайскую машину — редкость. В сегменте такси, например, предпочтение отдают маркам Volkswagen, Nissan и Buick. Одной из самых популярных моделей среди седанов остаётся Nissan Sylphy.

Примечательно, что несмотря на осторожное отношение внутри страны, китайские автомобили активно экспортируются в Европу. Это создало серьёзную конкуренцию для местных производителей, что вынудило их обращаться к правительству за субсидиями, чтобы не утратить свои позиции на рынке.

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.

