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Доступное решение для автомобилистов: забываем про запотевшие окна

2:13
Авто

Опытные автомобилисты находят необычные решения для ухода за машиной, и даже пена для бритья нашла применение в их арсенале. Это средство помогает бороться с запотеванием стекол, что особенно актуально в межсезонье, когда влажность на улице достигает пика. Как рассказал владелец автосервиса, пена для бритья — это доступная альтернатива дорогостоящей автокосметике.

Вид с лобового стекла
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM
Вид с лобового стекла

Запотевание стекол — распространенная проблема, вызванная перепадом температур и высокой влажностью. Даже штатный отопитель автомобиля не всегда справляется с этой задачей. Многие водители прибегают к тряпкам или дорогостоящим химическим средствам, но бывалые автолюбители нашли простой выход. Пена для бритья, а не гель, помогает эффективно справляться с запотеванием.

Метод применения прост: пену нужно нанести на внутреннюю поверхность стекол и зеркал, затем аккуратно втереть, а остатки убрать чистой ветошью. После обработки стекла перестают запотевать, так как влага больше не оседает на их поверхности. Этот же эффект работает снаружи автомобиля, предотвращая накопление дождевых капель. Благодаря этому улучшается обзор и снижается вероятность скопления влаги внутри салона.

Как отмечают водители, эффект от такого метода держится около двух недель, после чего процедуру нужно повторить. Для владельцев автомобилей без кондиционера это отличный способ решить проблему запотевания стекол без лишних затрат. Автомобилистам с климатической установкой в основном достаточно включить кондиционер, который эффективно подсушивает воздух и препятствует накоплению влаги.

Эксперты также напоминают, что в холодное время года важно не отказываться от работы кондиционера, так как он помогает бороться с влажностью в салоне. Регулярное обслуживание системы, включая заправку хладагента, позволит сохранить комфорт и чистоту стекол в любую погоду. А использование пены для бритья дополнительно облегчит уборку снега и улучшит видимость в дождливую погоду.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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