Кордиант наладил выпуск шин на бывшем заводе Bridgestone

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Два года назад российский рынок начал терять не только автопроизводителей, но и компании, выпускавшие аксессуары для автомобилей. Среди них оказался и ульяновский завод шинного бренда Bridgestone, который остановил свою работу. Теперь предприятие возвращается под новым именем — Gislaved, и уже готовится к возобновлению производства.

Фото: wikipedia by Imthaz Ahamed imthaz, PDM резина

Сейчас завод принадлежит компании "Кордиант", которая уже наладила выпуск летних покрышек под собственным брендом Cordiant. В следующем году на заводе планируют начать производство новых моделей премиальной линейки Gislaved. Постепенно предприятие будет расширять ассортимент продукции.

В первой половине 2025 года завод начнет выпуск зимних шин. Перед стартом производства проведены необходимые испытания и сертификация, что подтверждает соответствие продукции всем стандартам качества. Однако пока не раскрыты ни даты начала продаж, ни информация о ценах.

Стоит отметить, что "Кордиант" был включен Минфином США в санкционный SDN-лист вместе с рядом других российских компаний. В прошлом месяце группа "Кордиант" вошла в состав холдинга "Севергрупп", что, возможно, поспособствовало ускорению возобновления работы завода.

Уточнения

Заво́д — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.



