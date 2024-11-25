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Как перекупщики обходят фильтры в объявлениях о продаже авто

2:31
Авто

Просматривая объявления о продаже автомобилей, многие водители встречают знакомую фразу: "Перекупщикам и салонам — не беспокоить". Она может быть сформулирована по-разному, но суть остается неизменной. Однако у этого предупреждения есть скрытый подтекст, который раскрыл менеджер автосалона.

автосалон
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автосалон

Зачем продавцы добавляют эту фразу?

Ответ лежит на поверхности: таким образом владельцы стремятся продать машину по реальной рыночной стоимости, не допуская вмешательства тех, кто занимается перепродажей автомобилей. Вторичный рынок — это масштабный бизнес, где активно зарабатывают перекупщики и автосалоны. Они скупают машины по заниженной цене, а затем продают дороже, получая значительную прибыль.

Основная задача перекупщиков и сотрудников салонов — находить выгодные предложения. Они круглосуточно мониторят объявления, связываются с продавцами и предлагают быстрый выкуп по цене ниже рыночной или размещение авто на продажу через площадку. Иногда их аргументы могут звучать убедительно, но в большинстве случаев такие сделки сопровождаются сокрытием истинной стоимости автомобиля и других подводных камней.

Многие автомобилисты, уже сталкивавшиеся с подобными предложениями, стараются защититься от подобных сделок, добавляя предупреждения в свои объявления. Но помогает ли это на практике? Увы, перекупщики давно научились обходить такие фильтры, представляясь обычными покупателями. Они приобретают машину без регистрации на себя, перепродавая её дальше. Это приводит к тому, что все штрафы за нарушения, зафиксированные до переоформления, ложатся на прежнего владельца.

Именно поэтому сотрудничество с перекупщиками вызывает недоверие, за исключением ситуаций, когда срочно нужно продать автомобиль. Но на этом история не заканчивается. В последние годы сами перекупщики стали использовать эти фразы в своих объявлениях, чтобы выдать себя за частных продавцов. Так они продают авто по завышенной цене, часто умалчивая о скрытых дефектах.

В итоге фраза "Перекупщикам и салонам — не беспокоить" в объявлении не всегда означает, что автомобиль продает реальный владелец. Она может быть уловкой опытного перекупщика, знающего, как выгодно преподнести машину покупателю.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
 

Куратор Игорь Моржаретто
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