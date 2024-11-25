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Мошенническая схема с ДКП: советы, как не потерять деньги

1:35
Авто

Если при покупке автомобиля деньги переводил человек, не указанный в договоре купли-продажи (ДКП), он может через суд потребовать их обратно. Об этом сообщил руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков.

суд
Фото: freepik.com
суд

По словам эксперта, такая схема нередко используется мошенниками, которые действуют в паре, представляясь родственниками. Их цель — разделить ответственность: автомобиль оформляется на одного человека, а деньги за него переводит другой. Это может быть проговорено между сторонами или произойти незаметно, например, если покупатель использует чужой банковский счёт для перевода.

После завершения сделки мошенник, который перевёл деньги, подаёт в суд на продавца, обвиняя его в неосновательном обогащении. Он утверждает, что оплатил автомобиль, но не получил его. В это время второй мошенник, указанный в ДКП, заявляет, что расплатился наличными и никакого отношения к безналичному переводу не имеет. В подобных случаях суды, как правило, выносят решение в пользу истца, обязывая продавца вернуть деньги.

Чтобы избежать подобных ситуаций, при безналичном расчёте в договоре купли-продажи необходимо прописать реквизиты счёта, с которого будут поступать средства, и счёта, на который они переводятся. Эти данные должны быть заверены подписями обеих сторон. Такой порядок расчёта лишает мошенников возможности успешно подать иск, советует Шелков.

Уточнения

Моше́нничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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