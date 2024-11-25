Автоюрист объяснил, как добиться ремонта машины через суд

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Для получения направления на ремонт автомобиля по ОСАГО после ДТП владельцу транспортного средства может потребоваться подать иск в суд. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM Страховщик осматривает машину после ДТП

Эксперт отметил, что при обращении в страховую компанию автовладельцу необходимо настаивать именно на проведении ремонта, а не на денежной выплате. В случае отказа страховой компании предоставить направление на ремонт важно получить письменный отказ и обратиться к финансовому уполномоченному. Однако, как уточнил Воропаев, в 70-80% случаев это ведомство занимает сторону страховщиков. После этого следующим шагом будет обращение в суд с требованием обязать страховую компанию провести ремонт.

Суды, по словам юриста, чаще всего становятся на сторону автовладельцев и обязывают страховщиков отремонтировать автомобиль, применяя единую методику расчёта без учёта износа.

Воропаев также посоветовал другой подход: отремонтировать автомобиль за свой счёт после осмотра у страховщика и получения отказа в ремонте. Затем в суде можно взыскать с компании рыночную стоимость ремонта, а также добиться компенсации штрафа и неустойки.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.



