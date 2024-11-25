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Повышенный налог для авто с громкими выхлопами: Госдума рассматривает инициативу

1:00
Авто

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов, представляющий ЛДПР, предложил ввести повышенный налоговый коэффициент и отменить налоговые льготы для автомобилей, чьи выхлопные системы были намеренно модернизированы для усиления звука. Соответствующее обращение направлено главе Минтранса Роману Старовойту.

Выхлопные газы
Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke, CC BY-SA 3.0
Выхлопные газы

Чернышов отметил, что действующее законодательство России предусматривает штрафы за эксплуатацию транспортных средств, превышающих допустимые нормы шума. Однако, по его словам, существующие меры не являются достаточно эффективными. Нарушители зачастую воспринимают штрафы как разовую плату за возможность продолжать использование таких автомобилей.

По мнению автора инициативы, введение повышающего налогового коэффициента поможет сократить количество нарушений акустического комфорта и удержит автовладельцев от установки таких модификаций на транспортные средства.

Уточнения

Выхлопная система — система выпуска отработанных газов. Включает выпускной коллектор, каталитический конвертер, сажевой фильтр (у дизельных двигателей, стоит до каталитического конвертера по ходу выхлопных газов) и глушитель.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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