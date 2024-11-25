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Что ждет водителей за отсутствие ОСАГО: новые штрафные меры

1:20
Авто

Штраф за повторное управление автомобилем без действующего полиса ОСАГО в России может вырасти до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект был одобрен для принятия в первом чтении комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству, сообщает ТАСС.

Страховой агент в процессе рассмотрения претензии по ДТП
Фото: freepik.com by jcomp, PDM
Страховой агент в процессе рассмотрения претензии по ДТП

Комитет поддержал инициативу, заявив, что предложенные меры "обоснованны и направлены на защиту прав граждан в случае ДТП".

Инициатива принадлежит парламенту Кабардино-Балкарской Республики. Её вынесли на федеральный уровень в октябре, а теперь она рассматривается в нижней палате парламента. Если законопроект примут, он станет дополнением к статье 12.37 Кодекса об административных правонарушениях, регулирующей обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В настоящее время за отсутствие ОСАГО или несвоевременное оформление полиса предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Новый закон предполагает увеличение штрафа до 3-5 тысяч рублей в случае повторного нарушения. Если законопроект успешно пройдет дальнейшие чтения и получит одобрение Совета Федерации, изменения будут внесены в КоАП РФ.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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