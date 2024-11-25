Почему летние шины нужно готовить к зиме: правила ухода и хранения

Правильное хранение летних шин и автомобильных аксессуаров зимой — ключ к их долговечности и сохранению первоначальных свойств. Неправильные условия хранения могут привести к деформации, которая скажется не только на качестве эксплуатации, но и на безопасности автомобиля. Специалисты сервиса "СберАвто" рассказали, как избежать таких проблем.
Перед хранением летних шин важно уделить внимание их подготовке. Если просто оставить их на балконе после дождливой осени, не очистив от грязи и не высушив, они могут потерять свои эксплуатационные характеристики из-за воздействия влаги и перепадов температуры.
Первый этап — чистка. На автомойке нужно удалить с покрышек камни, пыль и грязь, а затем дождаться их полного высыхания. После этого следует провести диагностику состояния шин. Протектор с сильным износом, трещины и порезы — это сигналы, что такие шины лучше не хранить, а заменить. Также стоит проверить давление в шинах: оно должно соответствовать рекомендациям производителя. Деформированные шины не смогут восстановить форму и будут плохо прилегать к ободам колёс.
Оптимальная температура для хранения шин — от +15°C до +25°C. Помещение должно быть сухим и проветриваемым. Избегайте резких перепадов температуры, прямых солнечных лучей и размещения шин рядом с химическими веществами, такими как масла или бензин.
Летние коврики, шторки, водосгоны, тенты и другие аксессуары лучше хранить в специальных коробках или кофрах. Перед этим их нужно тщательно вымыть и высушить, чтобы избежать неприятного запаха и пятен весной.
Электрические устройства с батареями, такие как автохолодильники, рекомендуется хранить в отапливаемых помещениях.
Также важно проверить содержимое бардачка, дверных карманов и багажника. Из автомобиля следует убрать продукты, жидкости, косметические средства и другие предметы, которые могут испортиться или замерзнуть в морозы. Остальное можно сложить вместе с автоаксессуарами в сухом месте.
Протектор — элемент шины (покрышки) колеса, предназначенный для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений, а также для формирования оптимального пятна контакта шины.
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