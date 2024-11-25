Почему летние шины нужно готовить к зиме: правила ухода и хранения

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Правильное хранение летних шин и автомобильных аксессуаров зимой — ключ к их долговечности и сохранению первоначальных свойств. Неправильные условия хранения могут привести к деформации, которая скажется не только на качестве эксплуатации, но и на безопасности автомобиля. Специалисты сервиса "СберАвто" рассказали, как избежать таких проблем.

Фото: wikimedia by Ken T1381, CC BY-SA 3.0 резина

Шины:

Перед хранением летних шин важно уделить внимание их подготовке. Если просто оставить их на балконе после дождливой осени, не очистив от грязи и не высушив, они могут потерять свои эксплуатационные характеристики из-за воздействия влаги и перепадов температуры.

Первый этап — чистка. На автомойке нужно удалить с покрышек камни, пыль и грязь, а затем дождаться их полного высыхания. После этого следует провести диагностику состояния шин. Протектор с сильным износом, трещины и порезы — это сигналы, что такие шины лучше не хранить, а заменить. Также стоит проверить давление в шинах: оно должно соответствовать рекомендациям производителя. Деформированные шины не смогут восстановить форму и будут плохо прилегать к ободам колёс.

Методы хранения шин:

Вертикальное положение (без дисков).

Шины следует размещать на устойчивой поверхности, чтобы они не падали, и периодически поворачивать, чтобы избежать деформации.

Шины следует размещать на устойчивой поверхности, чтобы они не падали, и периодически поворачивать, чтобы избежать деформации. Горизонтальное положение (с дисками).

В этом случае рекомендуется перекладывать шины картоном, чтобы избежать склеивания, и использовать специальные чехлы из воздухопроницаемого материала, которые защищают от пыли, влаги и солнечных лучей.

Оптимальная температура для хранения шин — от +15°C до +25°C. Помещение должно быть сухим и проветриваемым. Избегайте резких перепадов температуры, прямых солнечных лучей и размещения шин рядом с химическими веществами, такими как масла или бензин.

Автомобильные аксессуары:

Летние коврики, шторки, водосгоны, тенты и другие аксессуары лучше хранить в специальных коробках или кофрах. Перед этим их нужно тщательно вымыть и высушить, чтобы избежать неприятного запаха и пятен весной.

Электрические устройства с батареями, такие как автохолодильники, рекомендуется хранить в отапливаемых помещениях.

Также важно проверить содержимое бардачка, дверных карманов и багажника. Из автомобиля следует убрать продукты, жидкости, косметические средства и другие предметы, которые могут испортиться или замерзнуть в морозы. Остальное можно сложить вместе с автоаксессуарами в сухом месте.

Уточнения

Протектор — элемент шины (покрышки) колеса, предназначенный для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений, а также для формирования оптимального пятна контакта шины.

