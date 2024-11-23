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Эксперты рассказали, вернутся ли немецкие автогиганты на российский рынок в будущем

1:04
Авто

Эксперты считают, что у немецких автопроизводителей практически нет шансов вернуться на российский рынок, сообщает "Газета.Ru".

BMW i4
Фото: Wikipedia by BMW Nederland, CC BY 3.0
BMW i4

Основные препятствия — это санкции, подчеркивают аналитики.

"Им, конечно, выгоднее было бы продавать здесь машины, но хотят они или не хотят, они работают в своем правовом поле. А правовое поле говорит: нельзя", — заявил член Общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто.

Кроме того, кризис автомобильной промышленности в Германии значительно усложняет ситуацию. Рецессия ударила по таким брендам, как Volkswagen, Audi, Bentley, BMW, а также Nissan, Toyota, Peugeot и Citroen. Продажи снизились, что привело к падению прибыли. Теперь компании вынуждены готовиться к сокращению тысяч рабочих мест и закрытию заводов.

Ранее в Германии звучали призывы вернуть автопроизводителей на российский рынок, чтобы не допустить его полного захвата китайскими компаниями.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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