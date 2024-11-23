Гибриды и электрокары Denza Z9: начало продаж

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Марка Denza объявила, что в декабре начнёт поставлять своим клиентам флагманский автомобиль Z9. Уже в начале месяца первые владельцы получат долгожданные машины.

Фото: commons.wikimedia.org by User3204, CC BY-SA 4.0 2024 Denza Z9 GT (rear)

Седан Denza Z9 представлен в пяти версиях. Три из них оснащены гибридными двигателями, а две — полностью электрическими. Размеры модели впечатляют: длина — 5235 мм, ширина — 1990 мм, высота — 1518 мм, а колёсная база достигает 3125 мм.

Цены на гибридные варианты колеблются от 334,8 до 414,8 тысяч юаней, что составляет около 4,6-5,7 миллиона рублей. Электрические версии обойдутся покупателям в 354,8 и 384,8 тысяч юаней, то есть примерно 4,9 и 5,3 миллиона рублей.

Уточнения

Denza Z9 (кит. 腾势Z9; пиньинь Téngshì Z9) — электромобиль бизнес-класса, выпускающийся с 2024 года компанией Denza — совместным предприятием BYD Auto и Mercedes-Benz AG.

