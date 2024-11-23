Проблемы отопления и запуска: что ожидает владельцев Volkswagen и Mazda зимой

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Анатолий Михайлюта, заместитель директора по правовым вопросам автосалона "Автомолл", обозначил иномарки Honda Accord и Toyota Camry как одну из самых уязвимых моделей в зимнее время, сообщает "Царьград".

Фото: Wikipedia by OSX is licensed under Общественное достояние mazda 3

До наступления зимы не так много времени, поэтому Михайлюта призвал автовладельцев в России задуматься о возможных проблемах, связанных с эксплуатацией автомобилей в холодных условиях.

В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что владельцы автомобилей Subaru могут столкнуться с проблемами коррозии.

Автовладельцам Honda Accord и Toyota Camry стоит тщательно оценить риски, прежде чем выезжать в условиях сильного снега, так как эти автомобили могут не справиться с заносами. В таком случае потребуется помощь со стороны, что может повлиять на планы владельцев.

Что касается электромобилей, то у Tesla Model 3 и Nissan Leaf наблюдается снижение запаса хода в зимний период.

Кроме того, Михайлюта отметил, что Volkswagen Jetta и Ford Focus могут испытывать сбои в системе отопления, а у Mazda могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.

Уточнения

Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.

