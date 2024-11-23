Премия ТОП-5 АВТО: Geely Monjaro в топе, а кто ещё в числе лучших?

2:29 Your browser does not support the audio element. Авто

После получения Geely Monjaro титула автомобиля года, интерес к этой модели заметно возрос. Geely Monjaro стал победителем Национальной премии экспертов автобизнеса "ТОП-5 АВТО", сообщает newkhakasiya.online.

Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, CC BY-SA 4.0 Geely Monjaro

Сотрудники дилерских центров компании заметили, что потенциальные покупатели начали больше обращать внимание на Geely Monjaro, хотя конкретные данные о росте продаж пока не представлены.

Автомобильные эксперты считают, что победа на престижном конкурсе увеличивает доверие к Geely среди потенциальных клиентов, что, в свою очередь, способствует укреплению позиций компании на российском рынке.

По словам и. о. председателя жюри премии "ТОП-5 АВТО" и главного редактора журнала "Автопанорама" Алексея Грамматчикова, Geely Monjaro обладает высокими потребительскими характеристиками. Он отметил, что эта модель сочетает передовые технологии одной из ведущих китайских компаний с инженерными решениями европейского бренда Volvo.

Игорь Моржаретто, эксперт и радиоведущий, подчеркнул, что Geely Monjaro представляет собой уникальное предложение для российского автомобильного рынка. Несмотря на высокую цену, модель продолжает пользоваться популярностью и входит в топ-10 самых востребованных автомобилей в стране.

Представители Geely в России сообщили о планах провести активную маркетинговую кампанию и обновить подходы к взаимодействию с клиентами. Успех в конкурсе положительно сказался на репутации бренда, который стал известен как производитель современных и качественных автомобилей.

В пятерку лучших автомобилей в рамках премии "ТОП-5 АВТО" также вошли JAECOO J7, AITO SERES M5, JETOUR X90 Plus, электромобиль HONGQI E-HS9 и микроавтобус ГАЗ СОБОЛЬ NN.

Организаторы премии учредили специальные номинации для маркетинговых и PR-департаментов автопроизводителей. По итогам конкурса лучшим маркетингом был признан отдел "АвтоВАЗа", а ГОСПР-департаментом — отдел JETOUR.

Геннадию Баранову, директору компании EXEED Cars Rus, была вручена индивидуальная награда за значительный вклад в развитие российского авторынка.

Уточнения

Geely Monjaro — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией Geely Automobile с 2022 года. Автомобиль представляет собой локализованную версию автомобиля Geely Xingyue L, адаптированную для эксплуатации в российских условиях.

