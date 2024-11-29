Какие автомобили быстрее всего поддаются коррозии

Коррозия — это проблема, с которой сталкиваются все автомобили в той или иной степени. Однако для некоторых моделей автомобилей ржавчина становится особенно актуальной и появляется значительно раньше, чем у других.
На вершине антирейтинга автомобилей, подверженных коррозии, оказались автомобили российского производства: Lada Granta и Lada Kalina, а также российско-японская модель Datsun on-DO. Эти машины привлекают покупателей своей низкой стоимостью, но недостатком является раннее появление ржавчины. Это объясняется использованием недорогих материалов для экономии на производстве, что снижает их защиту от коррозии.
В число автомобилей с быстрым проявлением ржавчины вошли также российские внедорожники Lada 4x4 и УАЗ Патриот, корейские автомобили Chevrolet Lanos и Daewoo Nexia, а также европейский Ford Mondeo, производившийся в среднем классе.
Закрывают топ-10 автомобилей, наиболее подверженных коррозии, модели Ssang Yong Actyon и Mitsubishi Pajero. Эти автомобили часто страдают от ржавчины, что связано с использованием не самых качественных материалов и отсутствием антикоррозийного покрытия на некоторых частях кузова.
Все эти автомобили оснащены "слабым" железом, которое поддаётся воздействию внешней среды. Отсутствие антикоррозийного слоя усугубляет проблему, что приводит к быстрому появлению ржавчины.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Ржа́вчина— общий термин для определения оксидов железа.
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