6 причин отказаться от покупки машины после аварии

По статистике, около 30% автомобилей старше 10 лет хотя бы раз попадали в дорожно-транспортное происшествие. Обычно такие машины продолжают эксплуатироваться, но повреждения от аварий часто остаются, и они могут повлиять на безопасность и стоимость автомобиля.
После аварии кузовные элементы автомобиля теряют свою прочность, и восстановить её до прежнего уровня невозможно. Это означает, что автомобиль становится более уязвимым к будущим повреждениям.
ДТП может повредить такие ключевые части автомобиля, как крыша, пороги и лонжероны. Это увеличивает риск повторного попадания в аварию, так как данные элементы критичны для прочности конструкции и безопасности автомобиля.
После аварии геометрия кузова автомобиля часто меняется, и восстановить прежние "очертания" машины даже с помощью лучших специалистов невозможно. Это может вызвать проблемы с управляемостью и безопасностью автомобиля.
В случае серьёзного повреждения автомобиля возможны проблемы с VIN-номером, что может привести к юридическим сложностям при регистрации машины и её последующей продаже.
Транспортные средства, которые побывали в ДТП, могут требовать постоянных вложений в ремонт и обслуживание. Эти затраты могут быть весьма значительными и необоснованными, особенно если машина уже достаточно старая.
При осмотре подержанного автомобиля покупатель может не заметить скрытые повреждения, которые могут проявиться позже. Эти дефекты могут существенно ухудшить эксплуатационные характеристики автомобиля и привести к дополнительным расходам.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.