6 причин отказаться от покупки машины после аварии

Почему не стоит покупать автомобиль, побывавший в ДТП

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По статистике, около 30% автомобилей старше 10 лет хотя бы раз попадали в дорожно-транспортное происшествие. Обычно такие машины продолжают эксплуатироваться, но повреждения от аварий часто остаются, и они могут повлиять на безопасность и стоимость автомобиля.

Низкая прочность кузовных элементов

После аварии кузовные элементы автомобиля теряют свою прочность, и восстановить её до прежнего уровня невозможно. Это означает, что автомобиль становится более уязвимым к будущим повреждениям.

Повреждения крыши, порогов и лонжеронов

ДТП может повредить такие ключевые части автомобиля, как крыша, пороги и лонжероны. Это увеличивает риск повторного попадания в аварию, так как данные элементы критичны для прочности конструкции и безопасности автомобиля.

Изменение геометрии кузова

После аварии геометрия кузова автомобиля часто меняется, и восстановить прежние "очертания" машины даже с помощью лучших специалистов невозможно. Это может вызвать проблемы с управляемостью и безопасностью автомобиля.

Проблемы с VIN-номером

В случае серьёзного повреждения автомобиля возможны проблемы с VIN-номером, что может привести к юридическим сложностям при регистрации машины и её последующей продаже.

Постоянные затраты на ремонт

Транспортные средства, которые побывали в ДТП, могут требовать постоянных вложений в ремонт и обслуживание. Эти затраты могут быть весьма значительными и необоснованными, особенно если машина уже достаточно старая.

Незаметные повреждения

При осмотре подержанного автомобиля покупатель может не заметить скрытые повреждения, которые могут проявиться позже. Эти дефекты могут существенно ухудшить эксплуатационные характеристики автомобиля и привести к дополнительным расходам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

