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Как выглядели автосалоны после Второй мировой войны

1:09
Авто

Автосалоны в сороковые годы прошлого века имели свой уникальный стиль и атмосферу, отражающие ту эпоху.

Автосалон. 1949 г.
Фото: Alf Tan/Fox Photos/Getty Images is licensed under Free More info
Автосалон. 1949 г.

После Второй мировой войны автомобильная промышленность начала восстанавливаться, и автосалоны становились местом, где можно было увидеть современные (на тот момент) модели автомобилей.

Автосалоны имели элегантные интерьеры с использованием дерева. Мебель была тяжелой и массивной, с большими витринами для демонстрации автомобилей.

В экспозициях можно было увидеть модели таких марок, как Ford, Chevrolet, Cadillac и другие. Автомобили имели округлые формы, хромированные детали и часто яркие цветовые решения.

Рекламные материалы были в основном печатными — плакаты и брошюры. Яркие изображения автомобилей с привлекательными слоганами были популярны.

Посетители могли расслабиться, послушав музыку на граммофонах.

Это был период, когда автомобили начинали становиться важной частью жизни людей, а автосалоны стали местами встреч и общения любителей авто.

Уточнения

Автосалон — помещение, где выставлены автомобили для продажи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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