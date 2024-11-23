Чмоки и поки — новый дорожный знак появился рядом с одной из школ Воронежа

В Воронеже у одной из школ установили новый дорожный знак "Чмоки и поки". Об этом Госавтоинспекция России проинформировала в своем Telegram-канале.
Знак разработан дизайнером Артемием Лебедевым и является альтернативой знака "Высадил и уехал".
Знак напоминает водителям не останавливаться на дороге, а высаживать детей и ехать дальше.
Для высадки будет использоваться бывший парковочный карман рядом со школой. На въезде в карман установят знак 3.28 "Стоянка запрещена" и табличку "Только для высадки детей. Машины не ставить!". Тротуар будет отделен от проезжей части пешеходным ограждением.
Первое время на месте будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции.
Инициатива изучена администрацией города и согласована с Госавтоинспекцией. Сейчас идет монтаж знаков и ограждения.
Если эксперимент окажется удачным, такие знаки могут появиться у других школ города.
Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.
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