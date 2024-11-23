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Названы регионы с наибольшим числом безаварийных водителей

1:28
Авто

Согласно данным Российского союза автостраховщиков, наибольшая доля автовладельцев, получивших максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года, зафиксирована в Москве, где почти половина — 49,3% — владельцев автомобилей имеют минимальное значение коэффициента бонус-малус (КБМ). 

Машины
Фото: freepik.com by wirestock
Машины

На втором месте по количеству автовладельцев с максимальной скидкой находится Санкт-Петербург — 46,1%. Также высокие показатели наблюдаются в Московской области — 44,3%, Пермском крае — 43,6% и Ленинградской области — 43,6%. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев, добавив, что средняя доля автовладельцев с минимальным значением этого коэффициента по стране составляет 34,5%.

Наименьшее число автовладельцев с максимальной скидкой за безаварийное вождение зарегистрировано в Республике Крым — 3,1%, Республике Дагестан — всего 5%, Севастополе — 5,3%, Чеченской республике — 6,5% и Республике Тыва — 6,9%."

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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