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Что нужно знать о завышении клиренса на легковом автомобиле

Почему не стоит увеличивать клиренс автомобиля самостоятельно
1:33
Авто

При невысоком дорожном просвете (клиренсе) езда по бездорожью становится опасной, так как это может привести к серьёзным повреждениям транспортного средства. Многие водители пытаются решить эту проблему самостоятельно, увеличив клиренс своего автомобиля, но такие изменения могут вызвать неожиданные последствия.

колесо
Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
колесо

Каков стандартный клиренс

Для большинства легковых автомобилей, произведённых в Европе, дорожный просвет составляет от 130 до 150 миллиметров. Однако если автомобиль перегружен тяжёлым багажом, этот показатель может снизиться на 10-20 миллиметров.

Как увеличить клиренс


Для того чтобы улучшить проходимость на бездорожье, клиренс должен составлять около 180 миллиметров. Для достижения этой цели водители обычно используют два метода:

  1. Установка специальных прослоек под подвеску. Этот метод может увеличить клиренс, но он сильно увеличивает нагрузку на машину, что приводит к быстрому износу деталей.
  2. Установка амортизаторов большей длины. Это помогает увеличить дорожный просвет, но делает управление автомобилем более сложным и менее стабильным.

Почему не стоит менять клиренс самостоятельно

Изменение клиренса автомобиля без профессиональной настройки может вызвать проблемы с безопасностью и управляемостью. Неправильные изменения могут привести к быстрому износу деталей и ухудшению поведения машины на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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