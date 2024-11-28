Какой деталью автомобиля стоит уделить больше внимания для гигиены

Почему салон вашего автомобиля может быть грязнее туалета

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Британские эксперты из компании Compare the Market провели необычное исследование, чтобы выявить самые грязные детали салона автомобиля. Для этого они брали мазки с различных поверхностей, а затем сравнивали результаты с мазками, взятыми с сиденья унитаза в офисном туалете.

Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ салон авто

Неожиданное открытие

Результаты показали, что в автомобиле бактерий гораздо больше, чем на сиденье унитаза. Исследования проводились в семейных кроссоверах, рабочих пикапах и премиальных седанах, и основное внимание было уделено таким поверхностям, как экран мультимедийной системы, рычаг КПП, различные переключатели, водительский ремень безопасности, пассажирское сиденье, ручка двери, лобовое стекло и зеркало заднего вида.

Самые грязные поверхности

Оказалось, что экран мультимедийной системы в автомобилях оказался самым грязным объектом. На нём было обнаружено на 371% больше бактерий, чем на ободке унитаза в офисном туалете. На втором месте оказался рычаг КПП с показателем 331%. Также бактерии были выявлены на подрулевых переключателях, ободе руля и рычаге ручного тормоза.

Семейные автомобили грязнее рабочих

Интересно, что семейные автомобили оказались в два раза грязнее рабочих пикапов, что подчёркивает большую частоту использования этих машин и разнообразие поверхностей, с которыми они контактируют.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

