Какой деталью автомобиля стоит уделить больше внимания для гигиены

Британские эксперты из компании Compare the Market провели необычное исследование, чтобы выявить самые грязные детали салона автомобиля. Для этого они брали мазки с различных поверхностей, а затем сравнивали результаты с мазками, взятыми с сиденья унитаза в офисном туалете.
Результаты показали, что в автомобиле бактерий гораздо больше, чем на сиденье унитаза. Исследования проводились в семейных кроссоверах, рабочих пикапах и премиальных седанах, и основное внимание было уделено таким поверхностям, как экран мультимедийной системы, рычаг КПП, различные переключатели, водительский ремень безопасности, пассажирское сиденье, ручка двери, лобовое стекло и зеркало заднего вида.
Оказалось, что экран мультимедийной системы в автомобилях оказался самым грязным объектом. На нём было обнаружено на 371% больше бактерий, чем на ободке унитаза в офисном туалете. На втором месте оказался рычаг КПП с показателем 331%. Также бактерии были выявлены на подрулевых переключателях, ободе руля и рычаге ручного тормоза.
Интересно, что семейные автомобили оказались в два раза грязнее рабочих пикапов, что подчёркивает большую частоту использования этих машин и разнообразие поверхностей, с которыми они контактируют.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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