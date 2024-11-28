Влияние времени суток на продажи автомобилей

Недавнее исследование на британском авторынке показало, что существует определённое время суток, когда покупатели автомобилей наиболее активны. Продажи автомобилей в стране то растут, то снижаются, что связано с экономической нестабильностью.
Самое популярное время для покупки автомобиля — это период с 11:00 до 15:00 в понедельник. Именно в этот промежуток времени посещаемость автосалонов достигает пика. Это время идеально для принятия решения о покупке, так как большинство клиентов после выходных уже определились с выбором.
Анализ показал, что в выходные дни покупатели обычно только присматриваются к потенциальным автомобилям, а окончательное решение о приобретении они принимают позже, в понедельник. Со вторника по пятницу наблюдается нестабильность в показателях продаж, которые могут быстро меняться в зависимости от различных факторов.
Интересно, что в выходные дни, в период с 23:00 до 2:00, также наблюдается пик продаж — речь идёт о покупках автомобилей в режиме онлайн. Этот факт подчёркивает растущую популярность онлайн-торговли в автомобильной сфере.
Результаты исследования могут стать полезными для автодилеров и производителей, чтобы оптимизировать процесс поставок автомобилей, а также планировать маркетинговые кампании в наиболее активное время.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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