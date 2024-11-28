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5 вещей, которые нельзя делать при уходе за салоном автомобиля

5 ошибок при уходе за салоном автомобиля, которых стоит избегать
1:40
Авто

Многие автолюбители предпочитают ухаживать за салоном своего автомобиля самостоятельно, однако неопытные водители часто совершают ошибки, которые могут повредить интерьер. Вот несколько распространённых ошибок, которых стоит избегать при чистке салона.

Чистка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка машины

Использование сухих и жёстких тряпок


Использование жёстких и сухих тряпок может привести к повреждению глянцевого покрытия, оставив царапины на поверхности. Лучше использовать мягкие тканевые салфетки, которые не оставляют следов.

Экономия на чистящих средствах

Не стоит экономить на чистящих приспособлениях. Лучше купить специализированную щётку для автомобиля, чем использовать старую ветошь или губку с кухни, которые могут повредить обшивку и оставить следы.

Использование кухонных средств


Кухонные чистящие средства, такие как моющие средства для посуды, не предназначены для автоинтерьера и могут повредить обивку или сделать глянцевое покрытие матовым. Лучше использовать продукты, специально предназначенные для автомобилей.

Игнорирование металлических элементов


Необходимо регулярно очищать металлические части салона, так как на них может образоваться ржавчина. Пренебрежение уходом за металлическими деталями может привести к повреждениям, которые сложно исправить.

Отказ от полировочных средств


Не стоит отказываться от использования полировочных средств, предназначенных специально для автомобилей. Эти средства помогают избавиться от мелких потёртостей и предотвращают накопление пыли, сохраняя салон в хорошем состоянии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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