Звёзды эстрады любили 600-ю модель Mercedes

Шестидверный Mercedes-Benz 600 с длинной колесной базой был самым престижным лимузином XX века.
Опции включали телефон, бар, холодильник и телевизор.
Сложная гидравлическая система, которая управляла окнами, сиденьями, люком в крыше, дверьми с электроприводом и багажником (плюс не менее сложная пневматическая подвеска), делает сегодня ремонт этих автомобилей дорогостоящим.
Было произведено всего 2677 авто.
Эстрадные артисты любили 600-ю модель. У Элвиса Пресли их было даже три. Не обошли вниманием это авто Джон Леннон, Дэвид Боуи, Джордж Харрисон.
Кстати, один из уникальных экземпляров Mercedes-Benz (модель 450 SLC) принадлежал Генсеку Леониду Брежневу. Он получил его в подарок в 1973 году во время визита в ФРГ от канцлера Вилли Брандта.
Лимузи́н (фр. limousine) — закрытый кузов легкового автомобиля с жёсткой крышей, оснащённой подъёмным стеклом, обычно c перегородкой между отделением водителя и остальным салоном.
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.