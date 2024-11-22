Звёзды эстрады любили 600-ю модель Mercedes

0:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Шестидверный Mercedes-Benz 600 с длинной колесной базой был самым престижным лимузином XX века.

Фото: autoweek by Джим Мотавалли is licensed under Free More info Mercedes-Benz 600

Опции включали телефон, бар, холодильник и телевизор.

Сложная гидравлическая система, которая управляла окнами, сиденьями, люком в крыше, дверьми с электроприводом и багажником (плюс не менее сложная пневматическая подвеска), делает сегодня ремонт этих автомобилей дорогостоящим.

Было произведено всего 2677 авто.

Эстрадные артисты любили 600-ю модель. У Элвиса Пресли их было даже три. Не обошли вниманием это авто Джон Леннон, Дэвид Боуи, Джордж Харрисон.

Кстати, один из уникальных экземпляров Mercedes-Benz (модель 450 SLC) принадлежал Генсеку Леониду Брежневу. Он получил его в подарок в 1973 году во время визита в ФРГ от канцлера Вилли Брандта.

Уточнения

Лимузи́н (фр. limousine) — закрытый кузов легкового автомобиля с жёсткой крышей, оснащённой подъёмным стеклом, обычно c перегородкой между отделением водителя и остальным салоном.

