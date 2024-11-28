Последствия пожара электромобиля

Как пожар электромобиля влияет на экологию и безопасность

1:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Вопросы безопасности при возгорании и взрыве электромобилей становятся все более актуальными. Исследования показали, какие последствия могут возникнуть в случае пожара электромобиля, особенно с учётом различных условий.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla на зарядке

Пожар на закрытой автостоянке без механической вентиляции



В одном из вариантов рассматривался пожар электромобиля с полностью заряженным аккумулятором мощностью 32 кВт/ч на закрытой автостоянке без вентиляции. Исследование показало, что при таком возгорании происходит интенсивное оседание сажи в помещении, а также выделяются токсичные вещества. Возгорание аккумулятора не удалось потушить, несмотря на использование системы пожаротушения, и батарея полностью сгорела. Это приводит к образованию химических осадков в воде, что представляет собой дополнительную угрозу.

Пожар с работающей системой вентиляции

В другом случае был рассмотрен пожар электромобиля в туннеле, оборудованном вентиляцией. Результаты показали, что горящий электромобиль не более опасен, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Однако, несмотря на относительно низкую опасность для людей, экологическая угроза остаётся. Загрязнённые воды могут попасть в канализацию, что представляет серьёзную проблему для экологии.

Последствия для помещений



Что касается состояния помещений после пожара, то для их восстановления потребуется профессиональная очистка. После возгорания электромобиля остаются тяжёлые металлы, такие как оксид кобальта, никеля и марганца, которые могут вызывать аллергические реакции при контакте с кожей. Эти вещества опасны для здоровья и требуют специальной обработки и утилизации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

