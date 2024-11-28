Как запустить автомобиль после долгого простоя

Как правильно заводить автомобиль после долгого простоя

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автолюбители предпочитают приобретать подержанные автомобили, а не новые. Однако такая покупка может иметь свои недостатки, особенно если автомобиль долго стоял без движения. Например, если машина долго простаивала в гараже, она может потребовать дополнительных усилий для запуска.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина заводит автомобиль

Проверка состояния двигателя и бензобака. Прежде чем заводить автомобиль после долгого простоя, важно осмотреть двигатель и бензобак. Если заметны подтёки топлива, следует заменить уплотнители, чтобы избежать утечек и других проблем. Старое горючее. Важно смешать старое горючее с новым топливом. Если структура старого топлива значительно изменилась, его следует слить, так как оно может вызвать проблемы с двигателем. Проверка воздушного фильтра. Воздушный фильтр может быть забит пылью и грязью, особенно если автомобиль стоял в гараже долгое время. Прежде чем запускать двигатель, важно проверить и при необходимости заменить фильтр. Запуск двигателя. Двигатель можно запускать только после проверки исправности перечисленных элементов. Это поможет избежать поломок и других неприятных ситуаций при эксплуатации автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс

