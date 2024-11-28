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Как избавиться от птичьего помета на кузове автомобиля

Как правильно удалить птичий помет с кузова автомобиля
1:53
Авто

Не каждый автолюбитель будет рад обнаружить птичий помёт на кузове своего автомобиля. Однако важно понимать, что птичий помёт содержит агрессивные химические вещества, которые могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, если его не удалить вовремя и правильно.

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Почему важно удалять птичий помёт быстро?


Дело не только в кислотном составе помёта, но и в том, что он часто содержит песок и мелкие семена. Эти элементы могут поцарапать поверхность кузова, если не удалить их аккуратно.

Как правильно очистить автомобиль от птичьего помёта?


Если птичий помёт попал на кузов, следует действовать как можно быстрее, чтобы избежать повреждений. Для этого потребуется вода, сжатый воздух, спрей-воск и ткань из микрофибры.

Шаги для удаления птичего помёта:

  1. Полить водой. Сначала нужно обильно полить загрязнённый участок водой. Это поможет размягчить помёт и снизить его агрессивное воздействие на ЛКП.
  2. Использовать сжатый воздух. Если есть возможность, обработайте поверхность сжатым воздухом, чтобы удалить песок и мелкие семена, которые могут повредить краску. При этом не стоит активно тереть поверхность, чтобы не поцарапать её.
  3. Нанести спрей-воск. После того как песок и семена удалены, нужно нанести спрей-воск на ткань из микрофибры. Это поможет избежать царапин на поверхности и облегчить удаление остатков помёта.
  4. Аккуратно смочить ткань. Приложите ткань к загрязнённому участку и слегка смочите её водой, чтобы она впитала остатки помёта.
  5. Завершить уборку. После этого просто уберите ткань и тщательно промойте участок водой, чтобы удалить все остаточные загрязнения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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