Избежать обмана в автосервисе помогут простые рекомендации

Существуют полезные советы, которые помогут защитить себя от мошенничества при ремонте автомобиля в автосервисе. Об этом информирует "Вечерняя Москва", ссылаясь на мнение автоэксперта Игоря Моржаретто.
Обращаться только в проверенный автосервис.
Анализировать предложения от сотрудников.
Согласовывать объем и цену ремонта.
Если требуется еще ремонт, обратиться к другому специалисту. Принять решение и перезвонить в сервис.
Хорошие автосервисы предоставляют гарантию на запчасти.
Менять масло перед зимой. Отказ от замены может повредить двигатель. Синтетическое масло с низкой вязкостью подходит для зимы.
Станция технического обслуживания автосервис — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.