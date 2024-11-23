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Избежать обмана в автосервисе помогут простые рекомендации

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Авто

Существуют полезные советы, которые помогут защитить себя от мошенничества при ремонте автомобиля в автосервисе. Об этом информирует "Вечерняя Москва", ссылаясь на мнение автоэксперта Игоря Моржаретто.

автосервис
Фото: wikipediа by Hyundai Motor Group, CC BY 3.0
автосервис

Обращаться только в проверенный автосервис. 

Анализировать предложения от сотрудников. 

Согласовывать объем и цену ремонта.

Если требуется еще ремонт, обратиться к другому специалисту. Принять решение и перезвонить в сервис.

 Хорошие автосервисы предоставляют гарантию на запчасти. 

Менять масло перед зимой. Отказ от замены может повредить двигатель. Синтетическое масло с низкой вязкостью подходит для зимы. 

 

Уточнения

Станция технического обслуживания автосервис — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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