Правила замены моторного масла для долгой работы двигателя

Как правильно заменить моторное масло

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Процедура замены моторного масла имеет несколько важных тонкостей, которые стоит учитывать, чтобы обеспечить долгую и безотказную работу двигателя. Вот пять простых правил, которые помогут правильно заменить масло в автомобиле.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0 Моторное масло

Промывка двигателя. Перед заменой масла рекомендуется провести промывку двигателя, особенно если автомобиль был приобретён на вторичном рынке. Это действие поможет очистить двигатель от накопившихся загрязнений. Если же вы являетесь первым владельцем машины и всегда использовали качественное масло, промывка может и не понадобиться. Не используйте дизельное топливо. Некоторые владельцы могут пытаться промывать двигатель дизельным топливом или смешивать его с маслом, но это категорически не рекомендуется. Такой подход может повредить резиновые уплотнители и сальники двигателя, что приведёт к дорогостоящим ремонтам. Использование пробок с магнитами. Если при замене масла вы обнаружили скопление железосодержащих частиц, лучше использовать пробки маслосливных отверстий, оснащённые магнитами. Эти пробки помогут уловить и удержать металлические частицы, предотвращая их попадание в двигатель. Удаление отработанного масла. Чтобы удалить как можно больше использованного масла, открутите фильтр и немного прокрутите двигатель стартером. Также перед установкой сливной пробки можно залить в горловину 0,5 литра нового масла, чтобы удалить остатки отработанного лубриканта. Регулярная замена масла. Очень важно следить за периодичностью замены моторного масла. Рекомендуется менять масло каждые 7 500 километров пробега или даже чаще, если автомобиль используется в сложных условиях.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

