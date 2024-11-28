Какие автомобили имеют кузова, не подверженные коррозии

5 автомобилей с кузовами, которые практически не подвержены коррозии

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Мы составили список автомобилей, кузова которых практически не подвержены коррозии. Эти машины могут служить примером долговечности и надёжности, несмотря на возраст и условия эксплуатации.

Фото: Wikipedia by OSX, PDM Audi A4 2009

Porsche Cayenne (2002-2010 гг.). На первом месте — Porsche Cayenne предыдущей генерации. Кузов этого автомобиля покрыт толстым слоем лакокрасочного покрытия (ЛКП), что надёжно защищает от сколов и внешних повреждений. Ржавчина обычно появляется только под пластиковыми деталями или на стыке кузовных панелей, но это крайне редкие случаи. Audi A6. Кузов Audi A6 выполнен из алюминия, что значительно снижает риск возникновения коррозии. Это решение делает автомобиль устойчивым к воздействиям внешней среды и увеличивает его долговечность. Volvo S80. Этот автомобиль оснащён стальным кузовом с надёжным ЛКП, что в сочетании с качественными материалами обеспечивает хорошую защиту от коррозии. Volvo S80 является одним из тех автомобилей, которые долго сохраняют свой внешний вид. Mercedes-Benz S-Class. В Mercedes-Benz S-Class коррозия встречается крайне редко, даже на таких уязвимых частях кузова, как капот, крылья и двери. Однако задние крылья остаются наиболее чувствительными к ржавчине, хотя в целом машина обладает отличной защитой от коррозийных процессов. Volvo XC90. В Volvo XC90 использована сталь, покрытая толстым слоем краски, что значительно уменьшает риск появления ржавчины. Однако коррозия может проявляться в местах стыка металла с пластиковыми деталями, а также на передних лонжеронах и подрамнике.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Ржа́вчина — общий термин для определения оксидов железа.

