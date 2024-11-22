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Эти простые правила помогут поддержать зимние шины в отличной форме

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Авто

Чтобы продлить срок службы зимних шин, необходимо следовать нескольким простым, но ключевым рекомендациям, сообщили "Газета.Ru" в пресс-службе российского производителя шин Ikon Tyres.

Шины
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under Free More info
Шины

Зимние шины не должны эксплуатироваться летом при высоких температурах. 

Не стоит затягивать с сезонной сменой шин. 

Оптимально заменить шины на зимние до появления наледи или снега. 

 Проводить правильную обкатку шин. Первые 500-900 километров избегать резких ускорений и торможений. Снизить максимальную скорость движения. 

 При подготовке к межсезонному хранению тщательно очистить шины от загрязнений. Хранить их в сухом, темном и проветриваемом месте без пакетов. Избегать образования конденсата внутри шин. Не смонтированные на диске шины ставить вертикально. Колесо в сборе хранить горизонтально.

Уточнения

Автомобильная шина — часть автомобильного колеса.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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