Эти простые правила помогут поддержать зимние шины в отличной форме

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Чтобы продлить срок службы зимних шин, необходимо следовать нескольким простым, но ключевым рекомендациям, сообщили "Газета.Ru" в пресс-службе российского производителя шин Ikon Tyres.

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Зимние шины не должны эксплуатироваться летом при высоких температурах.

Не стоит затягивать с сезонной сменой шин.

Оптимально заменить шины на зимние до появления наледи или снега.

Проводить правильную обкатку шин. Первые 500-900 километров избегать резких ускорений и торможений. Снизить максимальную скорость движения.

При подготовке к межсезонному хранению тщательно очистить шины от загрязнений. Хранить их в сухом, темном и проветриваемом месте без пакетов. Избегать образования конденсата внутри шин. Не смонтированные на диске шины ставить вертикально. Колесо в сборе хранить горизонтально.

Уточнения

Автомобильная шина — часть автомобильного колеса.