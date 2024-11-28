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Как шумовые полосы и влажные дороги влияют на торможение

Тестирование тормозных систем на разных покрытиях
1:40
Авто

Мы провели тестирование, чтобы выяснить, на каком дорожном покрытии современный автомобиль проделает самый длинный тормозной путь. Особое внимание было уделено дорогам с шумовыми полосами, которые часто используются для повышения концентрации водителей и снижения скорости.

Сплошная линия
Фото: freepik.com by wirestock, PDM
Сплошная линия

Шумовые полосы не причиняют вреда подвеске, но даже правильно размещённая разметка может ухудшить ситуацию, особенно в случае экстренного торможения.

В тестировании участвовали три автомобиля: современная модель с электронными помощниками, бюджетный седан с ABS, и обычный автомобиль с пробегом, но без антиблокировочной системы.

Результаты на сухой дороге: На сухом асфальте лучший результат показал бизнес-класс, который проделал наименьший тормозной путь. 15-летняя малолитражка, как и ожидалось, оказалась на последнем месте.

Результаты на мокром асфальте: Ситуация ухудшилась на мокром покрытии, но, как это ни странно, самый длинный тормозной путь был зафиксирован при торможении на шумовых полосах.

Результаты на шумовых полосах: Учитывая, что блок шумовой разметки наносится не менее чем за 20 метров до пешеходного перехода, автомобиль бизнес-класса остановился только через 3 метра пути. В то время как автомобиль без ABS, несмотря на экстренное торможение, выкатился прямо на пешеходный переход.

Тестирование проводилось на скорости 60 км/ч, что позволяет оценить эффективность тормозных систем и поведение автомобиля на различных покрытиях.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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