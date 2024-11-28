Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Unilever заявили, что компания ушла из России не из-за конфликта на Украине
Подготовка к зиме: как сохранить садовые инструменты в идеальном состоянии
Как выбрать собаку, которая подружится с кошкой
Откуда берётся сырость в погребе и что с этим делать
Просто и безопасно? Какими натуральными средствами можно мыть посуду
Когда лучше всего покупать авиабилеты: советы по оптимальному планированию
Исследование Луны подтвердило существование твёрдого ядра, похожего на земное
Собачий рацион: чего избегать, чтобы сохранить здоровье
Мусака с баклажанами — не самое традиционное горячее на Новый год, зато какое вкусное

Какие ошибки водители совершают чаще всего

6 глупых ошибок, которые может совершить каждый водитель
1:42
Авто

Водители часто совершают ошибки, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но могут привести к серьёзным последствиям. Вот шесть таких ошибок, которые хотя бы раз в жизни совершал каждый водитель.

Автомагнитола
Фото: freepik.com by standret, PDM
Автомагнитола
  1. Не до конца закрытый капот. Даже если капот не закрыт полностью, во время движения можно не только лишиться лобового стекла, но и полностью потерять обзор дороги, что представляет собой реальную угрозу безопасности.
  2. Открытие дверей без оценки безопасности. Любители открывать двери автомобиля, не проверив, нет ли на пути машин, рискуют создать аварийную ситуацию. Нередко такие ошибки приводят к столкновениям с движущимися транспортными средствами.
  3. Не переключение дальнего света. В тёмное время суток многие водители забывают переключить дальний свет перед встречными машинами, что ослепляет других водителей и может стать причиной аварии.
  4. Неправильное закручивание колёсных болтов или гаек. Эта ошибка может иметь серьёзные последствия, так как неправильно закрученные болты могут привести к потере колеса в процессе движения, что чревато аварией.
  5. Нерегулярная проверка давления в шинах. Мало кто регулярно контролирует давление в шинах, что может привести к ухудшению сцепления с дорогой, быстрому износу покрышек и увеличению риска аварии.
  6. Неправильная посадка за рулём. Большинство водителей не задумываются о том, насколько правильно они сидят за рулём. Неправильная посадка может привести к снижению реакции и, в случае ДТП, к более тяжёлым последствиям.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор
Авто
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор Аудио 
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Новости спорта
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости Сергей Лебедев
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Можно ли похудеть, выполняя планку
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Последние материалы
Мусака с баклажанами — не самое традиционное горячее на Новый год, зато какое вкусное
6 глупых ошибок, которые может совершить каждый водитель
Магия! Тело будет худеть несколько часов после выполнения этих упражнений
Как оставаться в форме после 40: советы фитнес-тренера
Лицо как у звезды: секрет идеальной кожи — PRX-пилинг
Можно ли давать собакам овощи? Всё о правильном кормлении
Как слух влияет на физическое здоровье пожилых людей?
Правила хранения капусты — от подготовки до укладки
Одобрен федеральный бюджет на 2025-2027 годы
Продажи шин отечественного производства растут на маркетплейсах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.