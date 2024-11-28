Какие ошибки водители совершают чаще всего

6 глупых ошибок, которые может совершить каждый водитель

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Водители часто совершают ошибки, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но могут привести к серьёзным последствиям. Вот шесть таких ошибок, которые хотя бы раз в жизни совершал каждый водитель.

Фото: freepik.com by standret, PDM Автомагнитола

Не до конца закрытый капот. Даже если капот не закрыт полностью, во время движения можно не только лишиться лобового стекла, но и полностью потерять обзор дороги, что представляет собой реальную угрозу безопасности. Открытие дверей без оценки безопасности. Любители открывать двери автомобиля, не проверив, нет ли на пути машин, рискуют создать аварийную ситуацию. Нередко такие ошибки приводят к столкновениям с движущимися транспортными средствами. Не переключение дальнего света. В тёмное время суток многие водители забывают переключить дальний свет перед встречными машинами, что ослепляет других водителей и может стать причиной аварии. Неправильное закручивание колёсных болтов или гаек. Эта ошибка может иметь серьёзные последствия, так как неправильно закрученные болты могут привести к потере колеса в процессе движения, что чревато аварией. Нерегулярная проверка давления в шинах. Мало кто регулярно контролирует давление в шинах, что может привести к ухудшению сцепления с дорогой, быстрому износу покрышек и увеличению риска аварии. Неправильная посадка за рулём. Большинство водителей не задумываются о том, насколько правильно они сидят за рулём. Неправильная посадка может привести к снижению реакции и, в случае ДТП, к более тяжёлым последствиям.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

