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5 причин поломки амортизаторов, о которых стоит знать

1:32
Авто

Наиболее распространённые причины поломки амортизаторов далеко не всегда связаны с плохими дорогами, как часто думают водители. Вот основные факторы, которые могут вывести амортизаторы из строя:

  1. Механическое воздействие в аварийной ситуации. Одной из главных причин поломки амортизаторов является удар по подвеске при ДТП. В таких случаях обязательно стоит провести диагностику системы, чтобы избежать дальнейших проблем с амортизаторами.
  2. Низкая скорость при большом ходе подвески. Когда автомобиль движется на низкой скорости, но с большим ходом подвески, амортизатор начинает работать на пределе своих возможностей, что в 90% случаев приводит к поломке стоек.
  3. Неправильный проезд лежачего полицейского. При неправильном проезде лежачего полицейского нагрузка на амортизаторы увеличивается, что может повредить систему.
  4. Частое или резкое торможение. Экстренное торможение на высокой скорости также повышает нагрузку на амортизаторы и может привести к их поломке.
  5. Загрязнения и химические реагенты. Особенно в осенне-зимний период, когда на дороге часто используются различные химические реагенты, грязь и реагенты могут проникать в систему и выводить амортизаторы из строя.

Стоит помнить, что неисправная подвеска автомобиля не только влияет на комфорт и управляемость, но и увеличивает тормозной путь, а также ускоряет износ шин.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Амортиза́тор — устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также корпуса самого транспортного средства, посредством превращения механической энергии движения (колебаний) в тепловую.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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