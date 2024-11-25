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Почему автомобили с МКПП предпочтительнее автомобилей с АКПП

1:36
Авто

Работники СТО назвали несколько ключевых достоинств автомобилей с механической коробкой передач (МКПП) по сравнению с автомобилями с автоматической трансмиссией.

  1. Простота и дешевизна обслуживания. Механическая трансмиссия отличается своей простотой. В случае необходимости ремонта или обслуживания такие агрегаты не требуют больших финансовых вложений. Масло в МКПП может служить до 100 тысяч километров и более, однако рекомендуется менять его каждые 40-60 тыс. км. Пакет сцепления обычно нуждается в обслуживании через каждые 120 тыс. км, но при должном уходе и обслуживании МКПП может прослужить до 500 тыс. км.
  2. Высокий коэффициент полезного действия. Механическая коробка передач обладает более высоким КПД, так как вся мощность двигателя идёт непосредственно на колёса, в отличие от АКПП, где часть мощности теряется на гидротрансформаторе.
  3. Контроль над оборотами двигателя. В отличие от автоматической трансмиссии, МКПП позволяет водителю поддерживать обороты двигателя в одном режиме, что даёт большую степень контроля над автомобилем, особенно в сложных условиях.
  4. Преимущества при экстремальных ситуациях. МКПП гораздо проще в применении в таких ситуациях, как буксировка или выезд из грязи и сугробов. Она не ограничивает водителя, как АКПП, которая может не справляться с такими задачами.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Коро́бка переда́ч — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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