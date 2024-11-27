3 автомобиля, которые выглядят дороже, чем их реальная стоимость

3 подержанных автомобилей, которые выглядят дороже, чем стоят

1:43 Your browser does not support the audio element. Авто

Мы составили рейтинг подержанных автомобилей, которые выглядят дороже, чем стоят на самом деле. Эти автомобили могут привлекать внимание своим внешним видом и брендом, но покупка такого автомобиля может обернуться значительными затратами на ремонт.

Фото: commons.wikimedia. org by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0 Porsche Cayenne S

Porsche Cayenne. На первом месте оказался Porsche Cayenne. Этот автомобиль хорошо известен своим престижным брендом и сохранённым стилем, который делает его привлекательным даже спустя годы. Несмотря на 3,2-литровый мотор мощностью 250 л. с., авто будет требовать постоянного внимания и обслуживания. Многие неопытные автолюбители обращают внимание лишь на марку, не задумываясь о возможных дорогостоящих ремонтах. Infiniti FX35. На втором месте — японский Infiniti FX35. Внешний вид этого кроссовера продолжает впечатлять, особенно при наличии тюнинга. Двигатель от Nissan 350 Z относительно прост в обслуживании, и качественная сборка автомобиля играет на руку будущему владельцу. Однако подержанный экземпляр, как и в случае с любым автомобилем с пробегом, может скрывать неприятные сюрпризы. Range Rover 3. Третье место занимает рамный внедорожник Range Rover 3. Об этом автомобиле ходят шутки, и часто его называют "жизнь в автосервисе". Однако, несмотря на высокие расходы на обслуживание, многие владельцы не жалуются на эксплуатацию. Если удастся найти "живой" экземпляр, то можно избежать худших сценариев.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

