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3 автомобиля, которые выглядят дороже, чем их реальная стоимость

3 подержанных автомобилей, которые выглядят дороже, чем стоят
1:43
Авто

Мы составили рейтинг подержанных автомобилей, которые выглядят дороже, чем стоят на самом деле. Эти автомобили могут привлекать внимание своим внешним видом и брендом, но покупка такого автомобиля может обернуться значительными затратами на ремонт.

Porsche Cayenne S
Фото: commons.wikimedia. org by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0
Porsche Cayenne S
  1. Porsche Cayenne. На первом месте оказался Porsche Cayenne. Этот автомобиль хорошо известен своим престижным брендом и сохранённым стилем, который делает его привлекательным даже спустя годы. Несмотря на 3,2-литровый мотор мощностью 250 л. с., авто будет требовать постоянного внимания и обслуживания. Многие неопытные автолюбители обращают внимание лишь на марку, не задумываясь о возможных дорогостоящих ремонтах.
  2. Infiniti FX35. На втором месте — японский Infiniti FX35. Внешний вид этого кроссовера продолжает впечатлять, особенно при наличии тюнинга. Двигатель от Nissan 350 Z относительно прост в обслуживании, и качественная сборка автомобиля играет на руку будущему владельцу. Однако подержанный экземпляр, как и в случае с любым автомобилем с пробегом, может скрывать неприятные сюрпризы.
  3. Range Rover 3. Третье место занимает рамный внедорожник Range Rover 3. Об этом автомобиле ходят шутки, и часто его называют "жизнь в автосервисе". Однако, несмотря на высокие расходы на обслуживание, многие владельцы не жалуются на эксплуатацию. Если удастся найти "живой" экземпляр, то можно избежать худших сценариев.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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