Лучшие бюджетные автомобили для молодой семьи

3 лучших бюджетных автомобилей для молодой семьи

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Мы составили ТОП-3 лучших бюджетных автомобилей, которые идеально подойдут для молодой семьи, сочетая надёжность, доступность и комфорт.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0 Lada Vesta SW

Renault Sandero Stepway. На первом месте оказался этот автомобиль, который идеально сочетает молодёжный облик, яркую цветовую гамму и хорошую комплектацию. Обивка сидений легко очищается от загрязнений, что является важным преимуществом при перевозке маленьких детей. В автомобилях этого типа предусмотрен подогрев лобового стекла и сидений. Мотор объёмом 1,6 литра мощностью 85 или 113 л. с. и 5-ступенчатая МКПП обеспечивают отличную динамику и комфорт на дороге. Chery Tiggo 4. Этот кроссовер — отличный выбор для тех, кто ищет скромный, но надёжный автомобиль. В базовой комплектации предлагаются кондиционер, аудиосистема, набор систем безопасности и другие полезные опции. Двигатель может быть 2-литровым мощностью 122 л. с. или 1,5-литровым мощностью 145 л. с., с возможностью выбора между МКПП и вариатором. Lada Vesta SW и Vesta SW Cross. Эти автомобили получили признание среди автомобилистов за свою надёжность и функциональность. Топовая комплектация включает климат-контроль, подогрев задних сидений, камеру заднего вида и многое другое. Lada Vesta известна своей надёжной подвеской и вместительным багажником. На этих моделях установлены двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

