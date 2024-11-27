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Какие кроссоверы с пробегом не отличаются надежностью

Рейтинг кроссоверов с пробегом, которые не отличаются высокой надежностью
Авто

В рейтинг автомобилей, которые не отличаются высокой надёжностью, вошли несколько популярных кроссоверов с пробегом. Эти автомобили могут привлечь внимание за счёт доступной цены, но у них часто возникают проблемы с двигателем и другими ключевыми узлами.

SsangYong Actyon
Фото: Wikipedia by Rudolf Stricker, CC BY-SA 3.0
SsangYong Actyon
  1. SsangYong Actyon II. Этот кроссовер привлекает внимание покупателей на рынке автомобилей с пробегом благодаря относительно низкой стоимости. Однако владельцы часто сталкиваются с проблемами в двигателе, что снижает надёжность этой модели.
  2. Ford Kuga. Проблемы у этого автомобиля связаны с недостаточно удачно подобранным сочетанием двигателя и трансмиссии. Часто это приводит к поломкам этих агрегатов, что может стать серьёзной проблемой для владельцев.
  3. Kia Sportage III. Этот кроссовер занимает золотую середину в рейтинге. Несмотря на общую популярность модели, при покупке автомобиля с пробегом стоит ожидать проблемы с двигателем. Среди наиболее распространённых недостатков — проворот вкладышей и образование "задиров" на стенках цилиндров.
  4. Nissan Qashqai I. Модель имеет проблемы с бензиновым двигателем 2.0 и вариатором. Несмотря на хорошие характеристики двигателя, тонкий металл блока цилиндров делает его довольно "нежным". Также у Qashqai I есть проблемы с передней подвеской, что снижает общую надёжность автомобиля.
  5. Volkswagen Tiguan I. Эта модель имеет турбодвигатель семейства TSI объёмом 1,4 и 2,0 литра. У владельцев часто возникают проблемы с детонацией и прогоранием поршней. Кроме того, быстро растягивается и изнашивается цепь, а также наблюдается высокий расход масла, что делает модель менее надёжной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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