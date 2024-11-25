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Что нужно проверить при покупке автомобиля с пробегом

1:38
Авто

Покупка автомобиля с пробегом требует внимательности и осторожности, поскольку существует высокая вероятность купить машину с "скрученным" пробегом или с другими скрытыми проблемами. Чтобы избежать неприятных ситуаций, следуйте простым советам.

Первое, на что стоит обратить внимание — это исключить автомобили, которые работали в такси. Несмотря на хорошее внешнее состояние, даже трёхлетний автомобиль, использовавшийся в такси, может иметь пробег до 300 тысяч километров. В таких автомобилях кузов может быть в хорошем состоянии, но узлы и агрегаты сильно изношены.

Очень важно изучить историю транспортного средства и избегать покупки автомобилей с дубликатами документов. Это может быть сигналом о том, что у машины есть тёмное прошлое, и продавец пытается скрыть какие-то факты.

Лучше выбирать автомобили, которые находились в собственности у 1-2 владельцев. Это увеличивает вероятность, что автомобиль был аккуратно обслуживаем и не имеет скрытых дефектов.

Не лишним будет проверка кузова с помощью толщиномера. Также стоит обратить внимание, как автомобиль ведёт себя в движении. Признаки "скрученного" пробега могут включать истёртые поверхности сидений, изношенную обивку и другие элементы интерьера.

Если продавец затрудняется провести осмотр автомобиля или отказывается предоставить доступ к ключевым частям, скорее всего, это попытка скрыть проблемы. В таком случае лучше отказаться от сделки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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