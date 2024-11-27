Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Метаболизм и возраст: что тормозит обмен веществ
Рейтинг кроссоверов с пробегом, которые не отличаются высокой надежностью
Почему разбивать яйца о край чаши — не лучшая идея
Как приготовить ароматную кашу с рисом и мясом
Спорт для детей: как понять, что вашему ребенку это нужно
Как создать идеальный базовый интерьер для сдачи квартиры в аренду
Как избежать ошибки при выборе чёлки
Молдавия не признаёт задолженность за газ перед Газпромом
ТОП-4 набережных России

Почему атмосферный двигатель может прослужить дольше турбированного

Почему атмосферный двигатель может быть лучше турбомотора
1:20
Авто

Современные автомобили часто оснащаются турбированными двигателями, которые имеют несколько значительных преимуществ, таких как компактность, высокая мощность и низкий расход топлива. Однако опытные водители уверены, что атмосферный двигатель имеет свои достоинства, которые делают его более привлекательным выбором в некоторых случаях.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM
Двигатель автомобиля

Одним из главных преимуществ "атмосферника" является его долговечность. Атмосферный двигатель может проехать до 500 тысяч километров без капитального ремонта, тогда как турбированный мотор обычно выдерживает только около 250 тысяч километров.

Ещё одно преимущество — это топливо. Автомобиль с турбированным двигателем нельзя заправлять бензином АИ-92, так как это может привести к выходу двигателя из строя. В отличие от турбомотора, атмосферный двигатель не имеет такого строгого требования к качеству топлива и может работать на более широком диапазоне бензина.

Кроме того, атмосферные двигатели обычно требуют меньших затрат на обслуживание. Если для ремонта турбомотора необходимо обращаться к профессионалам, то "атмосферный" мотор можно отремонтировать самостоятельно в гараже, благодаря его более простой конструкции.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния  — разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере двигателя.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Садоводство, цветоводство
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота Аудио 
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Еда и рецепты
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Что нельзя сажать рядом с морковью
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Европа без российского газа? Еврокомиссия расписалась в собственных шизофрении и мазохизме Дмитрий Плотников США гарантируют Израилю мир с Ливаном. "Хезболла" потерпела имиждевое поражение Любовь Степушова Интересные развлечения и оригинальные достопримечательности ждут автотуристов в Серпухове, Можайске и Зеленограде Игорь Буккер
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет
Последние материалы
Как распознать болезнь у кошки до её осложнения
Названы пять питьевых привычек, из-за которых организм стареет быстрее
Певица Люся Чеботина раскрыла детали конфликта с телеведущей Лерой Кудрявцевой
США гарантируют Израилю мир с Ливаном. "Хезболла" потерпела имиждевое поражение
Аршавин жёстко высказался в адрес Барановской, рассказывая о своих возлюбленных
Зимние проблемы автомобилей с автоматической коробкой передач
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор
Собчак показала, как отметила день рождения сына Платона с Максимом Виторганом
Ожирение и память клеток: почему похудеть сложнее, чем кажется
Укроп заполонил огород, что делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.