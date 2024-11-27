Почему атмосферный двигатель может прослужить дольше турбированного

Почему атмосферный двигатель может быть лучше турбомотора

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Современные автомобили часто оснащаются турбированными двигателями, которые имеют несколько значительных преимуществ, таких как компактность, высокая мощность и низкий расход топлива. Однако опытные водители уверены, что атмосферный двигатель имеет свои достоинства, которые делают его более привлекательным выбором в некоторых случаях.

Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM Двигатель автомобиля

Одним из главных преимуществ "атмосферника" является его долговечность. Атмосферный двигатель может проехать до 500 тысяч километров без капитального ремонта, тогда как турбированный мотор обычно выдерживает только около 250 тысяч километров.

Ещё одно преимущество — это топливо. Автомобиль с турбированным двигателем нельзя заправлять бензином АИ-92, так как это может привести к выходу двигателя из строя. В отличие от турбомотора, атмосферный двигатель не имеет такого строгого требования к качеству топлива и может работать на более широком диапазоне бензина.

Кроме того, атмосферные двигатели обычно требуют меньших затрат на обслуживание. Если для ремонта турбомотора необходимо обращаться к профессионалам, то "атмосферный" мотор можно отремонтировать самостоятельно в гараже, благодаря его более простой конструкции.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



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