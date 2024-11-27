5 способов открыть машину, если ключи остались внутри

Как открыть автомобиль, если ключи остались внутри

Что делать, если вы случайно заблокировали замки дверей автомобиля, а ключи остались в замке зажигания или в другом месте? Это довольно частая проблема, особенно зимой, когда из-за замёрзшего и оттаявшего механизма замка он может сработать неправильно. В такой ситуации вам, скорее всего, придётся заплатить деньги — либо за вызов мастера, либо за ремонт повреждённых деталей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина заводит автомобиль

Существует несколько эффективных способов решения этой проблемы:

Вызов технического эксперта. Это самый разумный и бюджетный вариант. У специалистов есть все необходимые инструменты для того, чтобы без проблем открыть авто. Важно только вызвать настоящего профессионала. Серьёзные компании потребуют от вас документы на автомобиль, прежде чем приступить к работе. Свернуть личинку замка. Для этого можно использовать проволоку или металлическую пластину. Однако стоит понимать, что такие действия оправданы только в случае дешёвых запчастей. Если замок стоит недорого, можно попробовать его сломать. Позвонить родственникам. Этот способ подходит, если у вас есть запасные ключи, например, у друзей или родственников. Это простое и эффективное решение, если ключи остались где-то поблизости. Телефон в режиме громкой связи. Вы можете попросить близких поднести запасные ключи к телефону. Поставьте смартфон на громкую связь и поднесите его к дверям автомобиля. Этот способ работает не всегда, но порой помогает открыть замки. Разбить стекло. Это крайний случай, когда, например, в салоне остался ребёнок. В такой ситуации не стоит ждать мастера. Не пытайтесь выбить стекло ногами — лучше использовать арматуру или молоток. Если решите использовать камень, ударьте по краю стекла, а не по центру, чтобы минимизировать повреждения. Перед этим наклейте скотч, чтобы осколки не разлетелись по салону.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

