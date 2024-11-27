Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак раскрыла своё отношение к бывшему мужу
Эксперт рассказал, почему доллар стремительно растёт
Почему желтеет ваша пихта
Незаменимые вещи для вашего пушистого друга в дороге
Lada Niva и автоматическая трансмиссия: почему это невыгодно
Секреты преданности кошек: три породы, которые выберут вас навсегда
Харви Вайнштейн подал иск против Нью-Йорка из-за плохих условий в тюрьме
Ида Галич рассказала, откуда у неё обручальное кольцо
Седина — не приговор: как сохранить здоровые и ухоженные волосы

5 способов открыть машину, если ключи остались внутри

Как открыть автомобиль, если ключи остались внутри
Авто

Что делать, если вы случайно заблокировали замки дверей автомобиля, а ключи остались в замке зажигания или в другом месте? Это довольно частая проблема, особенно зимой, когда из-за замёрзшего и оттаявшего механизма замка он может сработать неправильно. В такой ситуации вам, скорее всего, придётся заплатить деньги — либо за вызов мастера, либо за ремонт повреждённых деталей.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

Существует несколько эффективных способов решения этой проблемы:

  1. Вызов технического эксперта. Это самый разумный и бюджетный вариант. У специалистов есть все необходимые инструменты для того, чтобы без проблем открыть авто. Важно только вызвать настоящего профессионала. Серьёзные компании потребуют от вас документы на автомобиль, прежде чем приступить к работе.
  2. Свернуть личинку замка. Для этого можно использовать проволоку или металлическую пластину. Однако стоит понимать, что такие действия оправданы только в случае дешёвых запчастей. Если замок стоит недорого, можно попробовать его сломать.
  3. Позвонить родственникам. Этот способ подходит, если у вас есть запасные ключи, например, у друзей или родственников. Это простое и эффективное решение, если ключи остались где-то поблизости.
  4. Телефон в режиме громкой связи. Вы можете попросить близких поднести запасные ключи к телефону. Поставьте смартфон на громкую связь и поднесите его к дверям автомобиля. Этот способ работает не всегда, но порой помогает открыть замки.
  5. Разбить стекло. Это крайний случай, когда, например, в салоне остался ребёнок. В такой ситуации не стоит ждать мастера. Не пытайтесь выбить стекло ногами — лучше использовать арматуру или молоток. Если решите использовать камень, ударьте по краю стекла, а не по центру, чтобы минимизировать повреждения. Перед этим наклейте скотч, чтобы осколки не разлетелись по салону.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Еда и рецепты
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Минобороны РФ анонсировало удар возмездия в ближайшие дни. Куда прилетит? Любовь Степушова Останки судна у берегов Кении — возможно, часть флотилии Васко да Гамы Игорь Буккер Сводка с фронта: взятие Курахово — вопрос нескольких дней, дуэль ОТРК Искандер и Гром Дмитрий Плотников
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Последние материалы
Lada Niva и автоматическая трансмиссия: почему это невыгодно
Секреты преданности кошек: три породы, которые выберут вас навсегда
Харви Вайнштейн подал иск против Нью-Йорка из-за плохих условий в тюрьме
Ида Галич рассказала, откуда у неё обручальное кольцо
Седина — не приговор: как сохранить здоровые и ухоженные волосы
Что исключить из рациона, чтобы защитить почки
Ходьба или упражнения: как укрепить спину и разгрузить позвоночник
Клава Кока пожаловалась на поступки бывшего бойфренда
Певица Иванова однажды узнала о собственной смерти из телеэфира
Почему стейки из говядины можно есть с кровью, а курицу — нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.