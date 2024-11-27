Как защитить автомобиль от кражи, если нет гаража

Как защитить свой автомобиль от кражи

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Автовладельцы, не имеющие гаража, рискуют безопасностью своего транспортного средства. Злоумышленники могут снять с автомобиля колеса, зеркала, фары, аккумулятор и другие детали. Поэтому оставлять машину на неохраняемых стоянках и в неблагополучных районах — не всегда безопасно. Чтобы обезопасить транспорт, эксперты дают несколько рекомендаций.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Преступник вскрывает машину

Установите специальные крепления для защиты фар. Вместо этого можно также установить сигнализацию, которая сработает сразу после того, как кто-то прикоснётся к автомобилю. Старайтесь не оставлять автомобиль в безлюдных местах, не оборудованных камерами наблюдения. Если транспортное средство находится в зоне видимости камеры, вероятность кражи значительно снижается. Даже если кража всё же произойдёт, записи с камер помогут найти злоумышленника. Установка "секреток" — специальных болтов с нестандартной шляпкой, которые невозможно открутить обычным ключом, поможет предотвратить кражу колёс. Укрепите элементы автомобиля, которые легко снять. Это повысит безопасность, особенно в местах с высоким риском краж. Иногда достаточно установить пометки на легко снимаемых деталях. Нередко злоумышленники избегают таких запчастей, если они имеют индивидуальные метки или маркировки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

