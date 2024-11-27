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Какие детали автомобиля нельзя покупать на разборке

6 запчастей, которые не стоит покупать на автомобильных разборках
1:19
Авто

Приобретение запчастей на автомобильных разборках может быть выгодным, особенно благодаря низкой цене. Однако существуют ситуации, когда от покупки б/у деталей лучше отказаться.

Механик на СТО чинит машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Механик на СТО чинит машину

Один из таких случаев — это покупка двигателя. Мотор, снятый с автомобиля, может быть украден, что создаст дополнительные юридические проблемы. Также не стоит покупать бывшие в употреблении детали тормозной системы. Из-за сомнительной надёжности таких запчастей существует риск их быстрого выхода из строя, что может поставить под угрозу безопасность на дороге.

Ещё одной категорией деталей, от которых стоит отказаться, являются элементы подвески. Их износ может привести к серьёзным поломкам и повлиять на управляемость автомобиля.

Не рекомендуется также покупать б/у генераторы, стартеры и компрессоры. Эти компоненты часто теряют свою эффективность, и их низкое качество может существенно увеличить риск возникновения аварийных ситуаций.

Тем не менее, существуют детали, которые вполне можно приобрести на разборках. Это лобовое и боковые стёкла, а также двери, пороги и другие кузовные элементы, которые при должной проверке могут служить долгие годы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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