Какие детали автомобиля нельзя покупать на разборке

Приобретение запчастей на автомобильных разборках может быть выгодным, особенно благодаря низкой цене. Однако существуют ситуации, когда от покупки б/у деталей лучше отказаться.
Один из таких случаев — это покупка двигателя. Мотор, снятый с автомобиля, может быть украден, что создаст дополнительные юридические проблемы. Также не стоит покупать бывшие в употреблении детали тормозной системы. Из-за сомнительной надёжности таких запчастей существует риск их быстрого выхода из строя, что может поставить под угрозу безопасность на дороге.
Ещё одной категорией деталей, от которых стоит отказаться, являются элементы подвески. Их износ может привести к серьёзным поломкам и повлиять на управляемость автомобиля.
Не рекомендуется также покупать б/у генераторы, стартеры и компрессоры. Эти компоненты часто теряют свою эффективность, и их низкое качество может существенно увеличить риск возникновения аварийных ситуаций.
Тем не менее, существуют детали, которые вполне можно приобрести на разборках. Это лобовое и боковые стёкла, а также двери, пороги и другие кузовные элементы, которые при должной проверке могут служить долгие годы.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.