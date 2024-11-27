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Как по износу шин можно определить неисправность автомобиля

Как по состоянию шин выявить проблемы в автомобиле
1:03
Авто

Автомобили устроены так, что неисправность одного компонента может повлиять на работу других. Именно по этой причине многие проблемы можно выявить, наблюдая за состоянием шин. Этот метод имеет преимущество, так как не требует проведения специальной диагностики.

Автомобильое колесо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильое колесо

Одним из первых признаков неисправности является состояние шин, когда они стираются до "зубьев пилы". Это часто происходит из-за износа резинометаллического шарнира, ступичных подшипников или шаровых опор.

Если на протекторах шин появляются участки с сильным износом, напоминающие проплешины, это сигнал о необходимости замены амортизаторов. "Проплешины" указывают на то, что колесо не полностью контактирует с дорожным покрытием, что приводит к неравномерному износу шин.

Если шины изнашиваются только с одной стороны, это может свидетельствовать о проблемах с подвеской автомобиля. Чаще всего это связано с неправильным углом установки колес.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Куратор Игорь Моржаретто
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