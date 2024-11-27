Когда стоит проверять схождение и развал колес

Когда и почему стоит проверять схождение и развал колес

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Регулировка колёс — важная процедура для поддержания безопасности автомобиля. Согласно рекомендациям автопроизводителей, на новых автомобилях регулировать колёса нужно каждые 10-15 тысяч километров пробега. Параметры ходовой части следует настраивать каждые 45-55 тысяч километров. Однако для автомобилей с пробегом процедуру рекомендуется проводить 2-3 раза в год.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомеханик осматривает машину

Лучше всего заниматься регулировкой колёс во время сезонной смены резины. Это поможет избежать проблем, связанных с неправильно настроенным развалом и схождением колёс.

Если регулировка не была проведена своевременно, это может привести к странному поведению автомобиля на дороге. Он может отклоняться в сторону, и водителю придётся постоянно подруливать. Кроме того, на износ шин стоит обратить особое внимание. Если процесс износа происходит неравномерно, это явный сигнал о нарушении регулировки.

Продолжая эксплуатировать автомобиль с такими проблемами, вы рискуете не только износить шины, но и попасть в ДТП. Особенно опасно, если шины уводят на 7-8 миллиметров больше стандарта — это может привести к быстрому износу протектора, менее чем через 1 тысячу километров.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

