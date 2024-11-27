Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет акустики древних рисунков: открытие учёных
Для Транснефти увеличена ставка налога на прибыль
Быстрые рецепты для полноценного обеда за короткое время
Спокойствие и радость: выбор собаки для занятых хозяев — породы, которые подойдут вам
Россияне продолжают выбирать Турцию: прирост туристов на 7,1% в 2024 году
Три фактора, которые делают сырники действительно вкусными
Можно ли похудеть, выполняя планку
Как превратить покупку одежды в осознанный выбор
Канадская бабушка отжалась 1575 раз за час: как ей это удалось

Когда стоит проверять схождение и развал колес

Когда и почему стоит проверять схождение и развал колес
1:21
Авто

Регулировка колёс — важная процедура для поддержания безопасности автомобиля. Согласно рекомендациям автопроизводителей, на новых автомобилях регулировать колёса нужно каждые 10-15 тысяч километров пробега. Параметры ходовой части следует настраивать каждые 45-55 тысяч километров. Однако для автомобилей с пробегом процедуру рекомендуется проводить 2-3 раза в год.

Автомеханик осматривает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомеханик осматривает машину

Лучше всего заниматься регулировкой колёс во время сезонной смены резины. Это поможет избежать проблем, связанных с неправильно настроенным развалом и схождением колёс.

Если регулировка не была проведена своевременно, это может привести к странному поведению автомобиля на дороге. Он может отклоняться в сторону, и водителю придётся постоянно подруливать. Кроме того, на износ шин стоит обратить особое внимание. Если процесс износа происходит неравномерно, это явный сигнал о нарушении регулировки.

Продолжая эксплуатировать автомобиль с такими проблемами, вы рискуете не только износить шины, но и попасть в ДТП. Особенно опасно, если шины уводят на 7-8 миллиметров больше стандарта — это может привести к быстрому износу протектора, менее чем через 1 тысячу километров.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Садоводство, цветоводство
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность Аудио 
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
Канадская бабушка отжалась 1575 раз за час: как ей это удалось
Керамиды в косметике и их невероятная польза для кожи
Эти тенденции в дизайне интерьера скоро выйдут из моды
Сколько живут домашние крысы и как продлить их жизнь
Как совместить красоту и пользу в саду: лучшие декоративно-плодовые деревья
Шокирующий прорыв: как компьютеры помогают восстановить мозг
Из-за этих ошибок интерьер кухни всегда будет выглядеть плохо, не совершайте их
Спорт после застолий: 7 шагов к началу тренировок
Стиль без ошибок: советы, которые изменят ваш подход к одежде
Необычные находки в Испанской пещере: что собирали неандертальцы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.