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Как правильно проверять уровень масла в автомобиле

Как не ошибиться при проверке уровня масла в автомобиле
Авто

Проверка уровня масла — важная процедура для поддержания нормальной работы двигателя автомобиля, которая помогает избежать поломок. Однако многие водители допускают несколько ошибок при проведении этого процесса.

щуп моторного масла
Фото: Wikipedia by Milchstraßenräuber, PDM
щуп моторного масла

Одной из самых распространённых ошибок является замер уровня масла на холодном двигателе. Многие не знают, что масло расширяется при нагреве, и если замер проводится на неразогретом двигателе, показания будут занижены. В такой ситуации часто происходит долив масла, что приводит к избыточному давлению при запуске двигателя. Это, в свою очередь, может повредить сальники и прокладки.

Чтобы избежать таких проблем, после прогрева двигателя необходимо подождать 5-10 минут, чтобы масло стекло обратно в поддон. Тогда замеры будут более точными.

Ещё одной ошибкой является проведение замера на неровной поверхности. Даже минимальный уклон автомобиля может повлиять на точность показаний уровня масла. Чтобы получить правильный результат, машина должна стоять на абсолютно ровной поверхности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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