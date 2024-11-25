Volvo вводит ограничение скорости 180 км/ч в новых моделях

Компания Volvo внедрила ограничение максимальной скорости на уровне 180 км/ч в новых моделях автомобилей. Это решение направлено на повышение безопасности дорожного движения, поскольку превышение скорости является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Представители компании считают, что разгоняться выше 180 км/ч нет необходимости, и это поможет снизить риск серьёзных аварий.

Интересно, что многие владельцы автомобилей Volvo поддерживают это нововведение, отмечая, что оно повышает доверие к бренду и подчёркивает его приверженность безопасности.

Однако стоит отметить, что в Германии, где на некоторых участках автобанов нет ограничений скорости, появилась услуга по снятию этого лимита. Компания Heico Sportiv предлагает установить специальное программное обеспечение, которое повышает максимальную скорость на 30-70 км/ч, возвращая автомобилям их прежние скоростные характеристики. Стоимость этой услуги варьируется от 1300 до 1800 евро в зависимости от модели и типа двигателя.

Таким образом, Volvo стремится повысить безопасность на дорогах, ограничивая максимальную скорость своих автомобилей, но при этом предоставляет владельцам возможность адаптировать этот параметр в зависимости от местных условий и личных предпочтений.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Ско́рость — векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения материальной точки относительно выбранной системы отсчёта.

