Почему китайские автомобили становятся настоящими конкурентами европейским маркам

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайские автомобили претерпели значительные изменения, и сегодня их качество значительно улучшилось. Долгое время машины из Китая критиковались за то, что они часто копировали европейские и японские модели. Однако с течением времени китайские производители отказались от этой практики и начали выпускать оригинальные автомобили.

Сегодня китайские автомобили оснащены комфортными сиденьями, улучшено качество отделки, а количество пластика в интерьере значительно сократилось. Вместо него используются более премиальные материалы. Также активно внедряются полезные функции и устанавливаются качественные мультимедийные системы, что делает автомобиль более удобным и современным.

Технически автомобили из Китая тоже улучшились. Мощность двигателей увеличилась, что позволяет им составлять конкуренцию европейским маркам. Однако несмотря на повышение качества, стоимость китайских автомобилей также возросла, что порой отпугивает покупателей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

