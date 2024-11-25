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Как сохранить двигатель в безопасности при чистке

1:15
Авто

После нескольких зимних сезонов моторный отсек автомобиля нуждается в очистке от накопившейся грязи. Однако важно помнить, что использовать воду или аппарат высокого давления для этого нельзя — для двигателя это опасно.

Для владельцев старых автомобилей есть возможность обернуть аккумулятор плёнкой и аккуратно промыть двигатель. Но современные машины, насыщенные электроникой, требуют осторожности. Вода, попавшая на электронные устройства, может вывести их из строя.

Чтобы очистить моторный отсек, специалисты рекомендуют использовать обычный пылесос. Перед тем как начать, необходимо снять пластиковые крышки, которые закрывают двигатель, а также защиту картера. Для более тщательной очистки стоит использовать сухие щётки, но нужно быть осторожным, чтобы не повредить провода.

Если пылесос не может справиться с грязью, можно воспользоваться сухой тряпкой. Однако с её помощью радиатор всё равно не очистить — каждую деталь следует мыть отдельно.

Кроме того, специалисты не советуют мыть двигатель перед продажей автомобиля, так как покупатель может подумать, что продавец что-то скрывает.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния — разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере двигателя.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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