Новые правила регистрации автомобилей: что ждать с 2025 года

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МВД России планирует исключить полис ОСАГО из списка документов, которые необходимо предъявлять при постановке автомобиля на учет. Об этом говорится в проекте обновленного административного регламента, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Среди ключевых изменений также вводится требование предоставить автомобиль на осмотр, если документы на него были выданы до 1993 года. Это нововведение направлено на восстановление утраченных документов или получение паспорта транспортного средства. Ранее в подобных случаях осмотр машины не требовался.

Еще одно изменение касается снятия транспортного средства с учета. Теперь это можно будет сделать сразу после заключения договора купли-продажи, не дожидаясь истечения 10-дневного срока, как это предусмотрено сейчас.

Представители МВД объясняют, что эти изменения приведут регламент в соответствие с действующим законодательством. Новые правила регистрации транспортных средств вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Уточнения

ОСАГО — вид страхования ответственности при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

