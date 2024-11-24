Какие машины россияне чаще всего передавали в залог в 2024 году

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Финтех-компания CarMoney, занимающая лидирующую позицию на рынке залоговых автозаймов с портфелем в 5 миллиардов рублей и охватом 72 регионов России, провела исследование. Специалисты компании выяснили, какие автомобили россияне чаще всего передавали в залог за первые девять месяцев 2024 года.

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Средняя стоимость залогового автомобиля за год увеличилась на 17,6%, достигнув 1 067 000 рублей (против 907 000 рублей в 2023 году). Несмотря на увеличение средней цены, качество залогового автопарка не ухудшилось, отмечают в CarMoney.

Лидером среди популярных залоговых автомобилей по итогам 9 месяцев 2024 года стала Lada. Число машин этой марки, переданных в залог, выросло почти в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доля Lada в общем числе залоговых автомобилей составила 11,6%, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 7%. Для анализа специалисты CarMoney изучили около 30 000 автозаймов, что составляет более половины всех подобных сделок в России за указанный период.

На втором месте в рейтинге оказалась марка Hyundai, доля которой в портфеле залоговых автомобилей составила около 9%. Однако общее число машин Hyundai, переданных в залог, продолжает снижаться. На третьем месте расположилась Toyota, поднявшаяся с шестой позиции годом ранее. Доля автомобилей этого бренда достигла 8%.

Отмечается, что количество автомобилей традиционных зарубежных брендов, передаваемых в залог, сокращается второй год подряд после их ухода с российского рынка в 2022 году. Из топ-10 только у Toyota и BMW зафиксирована положительная динамика.

"Сокращение доли европейских, японских и корейских марок в российском автопарке отражается на структуре залогового портфеля с некоторым запозданием", — пояснили в CarMoney.

Тем не менее традиционные бренды остаются основой залогового портфеля компании.

На рынке новых автомобилей доминируют российские и китайские бренды. Их влияние постепенно растет и распространяется на сегмент автозаймов. Доля российских автомобилей в залоговом портфеле увеличилась до 13,2% (с 9% годом ранее), а доля китайских машин выросла до 4,2% (с 3,3% в 2023 году).

Уточнения

Залог в гражданском праве — имущество или другие ценности, находящиеся в собственности залогодателя и служащие частичным или полным обеспечением, гарантирующим погашение займа.



